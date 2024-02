Działo się we wtorek w nocy. Atak w metrze. Są ofiary. Policja apeluje do napastnika

Jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało rannych w strzelaninie w nowojorskim metrze - podaje agencja Reutera. Do zdarzenia doszło na peronie stacji Bronx. Nowojorski Departament Policji (NYPD) przekazał, że strzelaninę rozpoczęła awantura między dwoma grupami nastolatków. Jedna z osób wyciągnęła broń. Pierwszy strzał padł wewnątrz pociągu, ale wszystkie sześć osób zostało postrzelonych już poza pojazdem, na stacji metra. Zginął 34-letni mężczyzna, a pięć innych osób zostało przetransportowanych do szpitala. Służby przekazały, że wśród ofiar znalazło się łącznie czterech mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 14 do 71 lat. - Do strzelca: jesteś teraz najbardziej poszukiwaną osobą przez NYPD i szukają cię najlepsi detektywi na świecie - powiedział podczas konferencji prasowej zastępca komisarza NYPD ds. informacji publicznej, Tarik Sheppard. - Sugerujemy, żebyś sam się zgłosił - dodał policjant.