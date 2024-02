Lekarz wskazał objawy demencji u Joe Bidena. "Naprawdę smutne"

"Na naszych oczach dochodzi do pogorszenia funkcji poznawczych. To bardzo oczywiste, gdy porównamy to, jak radzi sobie dzisiaj do, powiedzmy, pięciu lat wstecz. To naprawdę smutne" - uważa Makari. "W tym momencie nie jest to diagnoza medyczna, ale jest to oczywiste nawet dla prawnika, który zasadniczo postawił diagnozę demencji związanej z wiekiem w swoim raporcie. To jest powód do niepokoju." - dodał, nawiązując do raportu specjalnego doradcy Roberta Hura.