Działo się w czwartek w nocy. Odwetowy atak na Iran. Zginęły kobiety i dzieci

Podczas pakistańskich nalotów na Iran zginęło co najmniej siedem osób, trzy kobiety i czworo dzieci - donosi Associated Press. Liczbę ofiar podał w wywiadzie dla irańskiej telewizji gubernator prowincji Sistan i Beludżystan, Ali Reza Marhamati. Urzędnik nie ujawnił jednak szczegółów. Pakistan zaatakował terytorium Iranu w czwartek rano. Islamabad poinformował, że siły powietrzne przeprowadziły ataki odwetowe na rebeliantów w Iranie. Napięcie pomiędzy uzbrojonym w broń nuklearną Pakistanem a Iranem wzrosło we wtorek wieczorem, kiedy Teheran przeprowadził naloty na pakistańską ziemię. W południowo-zachodniej prowincji Beludżystan zginęło wówczas dwoje dzieci.