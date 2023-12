Działo się, gdy byłeś w pracy. Tajwan alarmuje: Były dwa z Chin. Płynęły po niebie

Berlińskie zoo podało w poniedziałek, że do Chin dotarły wysłane z placówki, pierwsze urodzone w Niemczech pandy wielkie. Czteroletnie niedźwiadki już dawno miały odbyć podróż do nowego domu, ale ich wyprawę opóźniała pandemia. Pit i Paule, znani również pod chińskimi imionami Meng Xiang i Meng Yuan, wylecieli z Berlina na pokładzie odrzutowca towarowego Air China i wysiadły w Chengdu Panda Base. Spędzą tu 30 dni kwarantanny. "Pit i Paule dobrze poradzili sobie z lotem" – powiedział w poniedziałek Andreas Pauly, kierownik ds. zdrowia zwierząt w zoo, który towarzyszył rodzeństwu pand w podróży do Chin. "Kiedy bambus jest świeży i jest go pod dostatkiem, pandy są zwykle bardzo zrelaksowane. To samo było w samolocie."