Działo się, gdy byłeś w pracy. Musk: Stop. "W piekle nie mówią o przegranej Putina"

Premier Japonii Fumio Kishida chce spotkać się z północnokoreańskim dyktatorem Kim Dzong Unem w sprawie uprowadzonych kilkadziesiąt lat temu do Korei Północnej obywateli Japonii - podał we wtorek "Financial Times". Powodem działań premiera ma być chęć odzyskania poparcia w kraju. Spadło ono poniżej 30 proc. w wyniku skandalu związanego z finansowaniem jego partii. Kishida przygotowuje się też do kwietniowej wizyty w Waszyngtonie, która również ma pomóc odzyskać mu popularność.