Działo się, gdy byłeś w pracy. BBC pokazało szokujące wideo z Korei Północnej

Nietypowy, wstrząsający materiał filmowy opublikowało w czwartek BBC. To relacja nagrana w Korei Północnej. Przedstawia publiczne doprowadzenie do miejsca odbywania kary dwóch młodych, kilkunastoletnich obywateli. Reżim Kim Dzong Una skazał ich na 12 lat ciężkich robót za oglądanie niedozwolonych materiałów filmowych. Do takich należały południowokoreańskie nagrania k-popowe. Dwóch 16-letnich chłopców, skutych kajdankami, zaprezentowano setkom uczniów, zgromadzonych na stadionie. Prowadzili ich umundurowani funkcjonariusze. Dostęp do takich materiałów jest rzadki, ponieważ Korea Północna surowo zabrania wycieku materiałów wewnętrznych poza kraj. Film dostarczony został BBC przez South and North Development, instytut badawczy współpracujący z uciekinierami z Północy.