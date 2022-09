Działają za linią wroga. Tak wygląda polowanie na Rosjan

W poniedziałek ukraińskie siły operacji specjalnych udostępniły nagranie z zasadzki na rosyjski pojazd wojskowy. Przy pomocy drona komandosi namieżyli oddział wroga i w kilka chwil później zaatakowali. Rosjanie zostali zaskoczeni. Najpierw rozpoczął się ostrzał z lasu, przez co Rosjanie nie mieli czasu na szybką reakcję. Schowani Ukraińcy stopniowo przesuwali się do przodu, aż w końcu doszli do drogi, przy której leżał już wywrócony wóz opancerzony wroga. W wyniku akcji zginęło dwóch żołnierzy Putina, a w ręce Ukraińców wpadła broń, radia, opaski i pozostałe wyposażenie rosyjskich sił zbrojnych.