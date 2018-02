Działacz PiS zabił na pasach człowieka. Rodzina: nawet nas nie przeprosił

16 lutego sąd w Chodzieży zdecyduje, co dalej ze sprawą działacza PiS z Sejn, który na przejściu dla pieszych potrącił starszego mężczyznę. Prokuratura umorzyła sprawę. Rodzina nie może się z tym pogodzić.

Ten tragiczny wypadek wydarzył się 13 maja 2017 roku w miejscowości Nieżychowo w woj. wielkopolskim. 69-letni mężczyzna chciał przejść przez krajową "dziesiątkę", by zrobić zakupy w położonym po drugiej stronie drogi sklepu. Gdy był - jak wynika z rozmów ze świadkami wypadku, do których dotarła dziennikarka portalu polskatimes,pl - w połowie przejścia dla pieszych potrącił go samochód.