"Dziadki z bunkra zabrały głos". Jest reakcja na skandaliczne słowa Putina.

- Chodzi o to, żeby oczerniać Polskę i pokazywać, że Polska jest zagrożeniem dla zachodniej części Ukrainy, zaś Rosja jest gwarantem pokoju i stabilności. To jest działanie tak absurdalne, że trudno poważnie traktować tego typu słowa. Są one częścią działań zarówno na potrzeby wewnętrzne rosyjskie. Jak również jest to element pewnej długofalowej kampanii oczerniania Polski, którą widzimy od wielu lat - wyjaśnił.