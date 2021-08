"Dziaderskie na maksa". Biedroń reaguje na słowa Tuska ws. związków partnerskich

Biedroń o deklaracji Tuska ws. związków partnerskich: "trele morele", to "dziaderskie na maksa"

Na tę deklarację zareagował europoseł Robert Biedroń. - Trele morele, to dziaderskie na maksa; związki partnerskie w 2021 roku. Pamiętam, jak 10 lat temu Donald Tusk też obiecywał, że jak obejmie władzę, to będą związki partnerskie - powiedział polityk Lewicy cytowany przez PAP. - To jest znów powrót do przeszłości - dodał Biedroń.