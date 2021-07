Dyrektor zakazał błyskawic. Łódzkie liceum w kryzysie. "Czarnek zepsuł nam szkołę"

Minister Czarnek nagrodził dyrektora, który zakazał błyskawic

Kiedy wiosną dyrektor XXXIV LO zakazał uczniom używania symbolu błyskawicy, o szkole usłyszała cała Polska. Dariusz Jakóbek nie ograniczył się wyłącznie do tego zakazu. Pedagog postanowił wprowadzić do regulaminu szkoły nowe zapisy, na mocy których uczniowie nie mogli posługiwać się znakami graficznymi związanymi z partiami politycznymi oraz ze stowarzyszeniami i organizacjami odwołującymi się do działań politycznych.