Dyrektor szpitala MSWiA, w którym leczono Kornela Morawieckiego, stracił pracę

Jak ustaliła Wirtualna Polska, dr Marcin Maruszewski nie jest już dyrektorem szpitala MSWiA w Warszawie. To w tej placówce był leczony ojciec Mateusza Morawieckiego.

Kornel Morawiecki w styczniu trafił na Oddział do Kliniki Onkologii i Hematologii w szpitalu MSWiA w Warszawie. Wykryto u niego raka trzustki, przeszedł poważną operację. Niedawno polityk znów trafił do szpitala w ciężkim stanie. Po serii chemioterapii pojawiły się u niego problemy z nerkami i sercem. Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł 30 września. Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę.

- Od wczoraj stan zdrowia mojego taty bardzo się pogorszył i jest we mnie pewien smutek - mówił kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki. Nie wyrażał publicznie żadnych zastrzeżeń co do leczenia ojca. Także szpital MSWiA nie przekazał nam informacji, że zwolnienie dyrektora ma związek ze śmiercią Kornela Morawieckiego.