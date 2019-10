WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

halloween Przemysław Batorski 21 min. temu Dynia na Halloween 2019. Jak ją wydrążyć, zrobić, przygotować? Najlepsze wzory Dynia to jeden z symboli Halloween. Dowiedz się, jak przygotować lampion, który uświetni ten dzień. Poznaj zarówno klasyczny przepis, jak i bardziej unikalne propozycje. Jak wydrążyć dynię na Halloween? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (East News, Fot: Bartosz Krupa/East News) Dynia jest nieodłącznym elementem Halloween. Pięknie wydrążone i wycięte warzywo ze świeczką w środku przyozdobi wieczór wesołych gier i strasznych opowieści. Przygotowanie dyni samo w sobie jest świetną zabawą, a na dodatek pozwoli dzieciom i dorosłym poczuć atmosferę Halloween. Dynia na Halloween 2019. Jak ją przygotować? Tradycyjny wzór Aby przygotować dynię na Halloween, potrzebujesz oprócz samego warzywa także ostrego noża do owoców lub pomidorów, łyżki do zupy i małej świeczki. Jeśli przygotowujesz wiele warzyw naraz, możesz zaopatrzyć się w specjalną łyżkę do drążenia dyni, a nawet cały specjalny zestaw halloweenowy. Wybierz ładną, świeżą dynię, a potem odetnij lekko pod kątem jej wierzchołek z łodygą, w taki sposób, żeby potem nie wpadał do środka i można było zakryć nim otwór. Za pomocą łyżki wyjmij cały miąższ z środka. Nie pozbywaj się pestek, bo są bardzo zdrowe. Narysuj markerem na ścianie dyni wzór strasznej twarzy, a potem wytnij go ostrym, cienkim nożem.

Potem wypchnij od wewnątrz wycięte kawałki warzywa i wstaw do środka świeczkę lub elektryczną lampkę. Pamiętaj, żeby wyłączyć oświetlenie, kiedy nie będziesz w pobliżu dyni. Na koniec przygotowań odrobina cynamonu na dnie wyciętego warzywa sprawi, że twoja kreacja będzie niezwykle pachnieć. Lampion gotowy. Dynia na Halloween 2019. Nietypowe wzory Jeśli dobrze sobie radzisz z tradycyjną dynią i masz ochotę na zupełnie nowy projekt, w internecie roi się od ciekawych propozycji. Ozdobny lampion możesz wykonać, nawiercając wiertarką lub nożykiem otwory w wydrążonej wcześniej dyni. Innym pomysłem jest wycięcie kształtu nietoperza, pająka albo sowy zamiast strasznej miny. Uważaj jednak, żeby nie zostawiać zbyt cienkich ścianek, łatwo je potem uszkodzić. Przy użyciu czarnej dyni możesz wykonać podobiznę czarnego kota, towarzysza czarownicy. Bardziej skomplikowane wzory możesz narysować na kartce, następnie przykleić ją lekko do dyni i naciąć kontury wzoru. Po odklejeniu kartki na warzywie zobaczysz linie przerywane, które wystarczy tylko pogłębić.