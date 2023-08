Dymisja Niedzielskiego? "Państwo przeciw obywatelowi"

Nieoficjalnie słychać, że ważni politycy PiS chcieliby dymisji ministra zdrowia. Adam Niedzielski ujawnił niedawno publicznie treść recepty. - Sytuacja jest nieprawdopodobna i skandaliczna. Będziemy między partiami opozycyjnymi rozważać wniosek o wotum nieufności. To jedna z tych bardzo niewielu sytuacji, kiedy nawet PiS zareagował i odciął się od funkcjonariusza. Widzimy, że nawet w szeregach PiS to działanie jest nieakceptowalne - mówiła w programie "Tłit" posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. - Nie chciałabym rozmawiać o tym jako o problemie dla PiS, ale problemie dla Polski i pacjentów. Jest problem z wypisywaniem recept i to jest fakt. Jest druga kwestia. Nasze państwo ma w swoich rękach różnego rodzaju rejestry, które powinny być używane w interesie obywatela. W tym konkretnym przypadku dane zostały użyte przeciwko obywatelowi. Jeżeli ktoś zrobi coś, co nie będzie się podobało władzy, władza może wydobyć informacje o chorobach i lekach i wykorzystać je dowolnie. Państwo stawia się przeciw obywatelowi - dodała.

