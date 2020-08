Dymisja ministra zdrowia. Tomasz Latos: póki co nie dostałem propozycji objęcia resortu

- Media mają to do siebie, że lubią spekulować. Ja już się do tego przyzwyczaiłem - odparł w programie "Fakty po faktach" w TVN24 poseł Tomasz Latos, dopytywany, czy zostanie następcą Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia. - Z całym szacunkiem, to są decyzje premiera i kierownictwa partii. Ja żadnej propozycji, póki co nie otrzymałem - zapewnił.

- To jest niezwykle trudny resort i ogromna odpowiedzialność. Tam trzeba pracować na 120 proc. Ja bardzo dobrze się czuję, jako przewodniczący komisji zdrowia. Mam co robić i tym się zajmuję - dodał Latos w TVN 24.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia do końca tygodnia.

- Nie dziwi mnie to - odparł poseł KO Jerzy Hardie-Douglas, pytany, czy nie dziwi się, że musimy tak długo czekać na poznanie nazwiska nowego szefa resortu. - Mimo stwierdzeń Szumowskiego, jego koledzy chyba się nie spodziewali tej decyzji, bo gdyby tak było, premier miałby już następcę. To trudny resort i myślę, że nie ma wielu kandydatów, którzy by się do tego palili - tłumaczył. Dodał, że wśród wymienianych na giełdzie nazwisk kandydatów ma swojego kandydata, ale go nie wymieni, bo byłby to "pocałunek śmierci".