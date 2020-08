Łukasz Szumowski odchodzi. Premier Mateusz Morawiecki: sprawny manager i reformator

Premier zabrał głos ws. rezygnacji Szumowskiego także na konferencji prasowej w Katowicach. - Historia oceni go wysoko. W czasie pandemii pełnił swój urząd na wysokim poziomie profesjonalizmu. Dziękuję mu za tę służbę, bo to najtrudniejszy odcinek tego frontu. Również ministrowi Cieszyńskiego, bo to, czego obaj panowie dokonali, to wielkie dzieło usprawnienia ministerstwa - mówił szef rządu.