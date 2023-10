Dymisja generałów. "Ludzie mają prawo wiedzieć, o co chodzi"

"Jeżeli ja, jako wojskowy, przekazuję swoje oceny, diagnozy, i one nie znajdują zrozumienia u kierownictwa resortu obrony narodowej, a jednocześnie poczynania ministerstwa są takie, że ja się z nimi fundamentalnie nie zgadzam, to uznałem, że już nie mogę w tym uczestniczyć" - wyjaśnił wówczas Różański. W wyborach parlamentarnych 2023 kandyduje do Senatu, jako bezpartyjny kandydat z ugrupowania Szymona Hołowni.