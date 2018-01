Dymisja dla Macierewicza była szokiem. "Trzymamy się tylko dzięki wsparciu innych"

Antoni Macierewicz o dymisji dowiedział się kilka godzin przed uroczystością powołania nowych ministrów w Pałacu Prezydenckim. Osoby z jego otoczenia przyznają, że to był duży cios dla polityka PiS.

Zadzwoniliśmy do żony Antoniego Macierewicza Hanny, ale nie chciała rozmawiać o dymisji męża. Osoby z jego bliskiego otoczenia przyznają jednak, że odwołanie ze stanowiska ministra obrony było dla niego szokiem.

- Trzymamy się tylko dzięki temu, że dostajemy bardzo dużo telefonów i wiadomości z ogromnym wsparciem. Wiele osób kontaktuje się z Antonim i wyraża swoje poparcie dla niego. To mu pomaga – mówi Wirtualnej Polsce osoba z bardzo bliskiego otoczenia polityka PiS o tym, że straci tekę ministra obrony, dowiedział się we wtorek rano, na kilka godzin przed zaprzysiężeniem w Pałacu Prezydenckim nowych ministrów. Decyzja o jego dymisji zapadła w nocy z poniedziałku na wtorek. Do końca nie wierzył, że przegra w sporze z prezydentem Andrzejem Dudą.