Dym na pokładzie samolotu. Przerażające nagranie świadka

Samolot linii Air China zmuszony był do awaryjnego lądowania. Powodem było uszkodzenie silnika maszyny, z którego dym zaczął się przedostawać do wnętrza samolotu. Ewakuowanych zostało 146 pasażerów i 9 członków załogi. Do sieci trafiły nagrania z płyty lotniska w Singapurze, na których widać pasażerów ewakuujących się przez dmuchane rękawy z pokładu samolotu. Z uszkodzonego silnika wciąż unosił się ciemny dym. Z kolei filmiki świadków z wnętrza samolotu pokazują całą kabinę spowitą kłębami dymu. Airbus A320neo linii Air China wylądował awaryjnie na lotnisku Changi w Singapurze. Pożar silnika ugaszony został 10 minut po lądowaniu. Według informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego Singapuru wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani, a dziewięciu z nich doznało lekkich obrażeń od otarć i wdychania dymu. Wstępne ustalenia wskazują na awarię mechaniczną silnika. Dochodzenie przyczyn uszkodzenia maszyny są w toku.