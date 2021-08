Dwuletnia dziewczynka w częstochowskim Oknie Życia

Jak działa Okno Życia?

Okna życia to miejsca, w których można zostawić dziecko, którego matka nie chce lub nie może wychować. Możliwe jest otwarcie go z dwóch stron. W miejscu dla dziecka jest stała temperatura 22 st. C. Po drugiej stronie znajduje się inkubator, do którego trafiają dzieci przed przyjazdem karetki.