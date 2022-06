Dworczyk "słabo zna" nowego ministra? Następca Cieślaka odpowiada

- Minister Dworczyk nie musi znać mojego życiorysu. Nikt nie musi znać życiorysu każdego. Ja też nie znam szczegółowego życiorysu pana Dworczyka - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Włodzimierz Tomaszewski, który został rekomendowany na stanowisko nowego ministra ds. samorządu w miejsce zdymisjonowanego Michała Cieślaka. Patryk Michalski pytał o opinię szefa KPRM Michała Dworczyka, który w czwartek, pytany w programie "Tłit" WP o kandydaturę Tomaszewskiego odparł, że zna go "bardzo słabo". Dopytywany, kiedy nastąpi jego oficjalne powołanie do rządu, Tomaszewski odparł, że wciąż trwa "procedura" związana z powołaniem go na nową funkcję.