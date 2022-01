Dworczyk o Radzie Medycznej. "80 proc. rekomendacji wprowadzonych w życie"

Rezygnacja członków Rady Medycznej przy premierze

Przypomnijmy, że w piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu przesłanym PAP poinformowali, że w piątek zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego o przyjęcie ich rezygnacji z dalszego udziału w pracach Rady Medycznej do spraw COVID-19. Rezygnacji nie złożyło czworo członków tego gremium m.in. główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.