Dwóch czołowych ministrów w rządzie Borisa Johnsona odchodzi w proteście. W tle sprawa molestowania

Minister zdrowia oraz minister finansów podali się do dymisji, oświadczając opinii publicznej, że to protest przeciwko sposobowi, w jaki premier Boris Johnson przewodzi Partii Konserwatywnej i rządowi. Politycy dymisje złożyli w odstępnie zaledwie kilku minut. To jednak nie wszystko, zrezygnowali także niżsi rangą członkowie rządu oraz wiceprzewodniczący partii.