Dwikozy. Nie żyje 1,5-roczne dziecko, które wypadło z drugiego piętra

– Do wypadku może dojść w ułamku sekundy, a jego skutki mogą być tragiczne. Do naszego szpitala regularnie trafiają dzieci z wypadków. Jesteśmy świadkami bardzo wielu przykrych sytuacji, których można by uniknąć, jeżeli dziecko byłoby należycie pilnowane – przekazała w rozmowie z Onetem Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka wojewódzkiego szpitala w Kielcach.