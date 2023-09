Dwie nastolatki uciekły ze szpitala. Trwają poszukiwania

Policjanci z Otwocka prowadzą poszukiwania dwóch piętnastolatek, Roksany Stasik z Warszawy i Antoniny Wszoł z Wołomina. Dziewczyny w sobotę wieczorem opuściły teren szpitala w Józefowie i do tej pory nie dały znaku życia. Nie wróciły ani do placówki medycznej, ani do domów. Nie nawiązały również kontaktu z rodziną.