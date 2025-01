Dwa tygodnie od dymisji, minister Wieczorek "pracuje zdalnie". Trwa poszukiwanie następcy

Ministerstwo nauki w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski o to, czy minister nauki został odwołany lub kiedy planowane jest odwołanie, odesłało nas do Kancelarii Premiera. Po przesłaniu dodatkowych pytań resort przyznał tuż przed południem, że "minister nauki Dariusz Wieczorek pracuje dziś zdalnie". Rozmówcy WP z rządu przyznają, że formalnej zmiany "najprawdopodobniej można spodziewać się po długim weekendzie", albo "nawet w jeszcze kolejnym tygodniu, czyli po 12 stycznia".

Zmian w składzie rządu dokonuje prezydent na wniosek premiera. - To nic nadzwyczajnego, że minister wykonuje zadania do czasu wskazania następcy. Resort musi działać – mówi jeden z naszych rozmówców z rządu . – Trwają rozmowy o następcy, decyzji jeszcze nie ma – dodaje nasze drugie źródło. Kolejny rozmówca tłumaczy, że zmiana na stanowisku trwa "nieco dłużej" ze względu na okres świąteczno-noworoczny

Druga na liście jest wiceszefowa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk. Według naszych źródeł to właśnie Kulasek i Zioło-Pużuk mają największe szanse, by trafić do rządu. Pod uwagę wciąż są jednak brani wiceminister rodziny Sebastian Gajewski oraz Dorota Olko, przewodnicząca sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.