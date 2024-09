Duże zmiany w szkołach. Pojawi się nowy przedmiot

Idą spore zmiany w systemie nauczania. Wiceministra edukacji narodowej tłumaczyła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że jedną z dużych zmian jest uszczuplenie podstawy programowej o 20 proc. Ponadto nowe roczniki nie będą już nauczane Historii i Teraźniejszości. W jego miejsce już od przyszłego roku szkolnego pojawi się nowy przedmiot - Edukacja Obywatelska. - Kolejna rzecz, która się zmienia, to kwestia lekcji religii i etyki. Ocena z tych przedmiotów przestanie być wliczana do średniej - wymieniała dalej wiceszefowa MEN. Ponadto, nawet 40 tys. dzieci z Ukrainy zaczyna uczęszczać do polskich szkół. - Ja się dziwię naszym poprzednikom. Jesteśmy praktycznie ostatnim krajem w UE, który obejmuje dzieci ukraińskie obowiązkiem szkolnym - mówiła Lubnauer.

