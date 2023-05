Duże ryzyko Ukraińców. Wagnerowcy czaili się w zaroślach

Ryzykowna akcja Ukraińców pod Bachmutem. Agencja Reutera udostępniła nagranie z kamery na hełmie ukraińskiego żołnierza, który brał udział w szturmie na pozycje wagnerowców. Na nagraniu widać, że w pewnym momencie grupa Ukraińców opuszcza opancerzony pojazd i rusza naprzód. Dochodzi do rozdzielenia się wojskowych w celu okrążenia okopów wroga. Nagle w kierunku dwóch Ukraińców nadlatuje granat, który po sekundzie eksploduje. Szybka reakcja uratowała dwóch obrońców Bachmutu. Już po chwili szczęście uśmiechnęło się do nich ponownie, ponieważ niespodziewanie w pobliżu wybuchł kolejny granat. Finalnie Ukraińcy docierają do "dziupli" okupantów i bez chwili zawahania się wystrzeliwują salwę z karabinów maszynowych, po czym wrzucają granat do środka. Dochodzi do eksplozji, w wyniku której Rosjanie giną, a Ukraińcy zyskują kolejny skrawek terenu pod miastem.