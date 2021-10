"Duża zręczność" Kaczyńskiego? Ekspert: To chwilowe

PiS odzyskuje większość w polskim parlamencie. Jak poinformował ostatnio Jarosław Kaczyński, podpisał on umowę koalicyjną z Partią Republikańską Adama Bielana, a także partią OdNowa Marcina Ociepy. - Na pewno jest lepiej niż było. Ja bym chyba nie mówiła jeszcze o dużej stabilności, dlatego, że te małe podmioty mają poczucie swojej "wagi politycznej" i w stosownych momentach mogą tę pozycję wykorzystywać - oceniła w programie "Newsroom" WP dr Barbara Brodzińska-Mirowska. Politolog podkreśliła przy tym, że ostatnie działania Jarosława Kaczyńskiego wskazują na "dużą zręczność" prezesa PiS. Dr Brodzińska-Mirowska dodała jednak, że Prawo i Sprawiedliwość mogą czekać takie głosowania, gdzie konieczne może się okazać dyscyplinowanie współkoalicjantów. - To na pewno nie jest sytuacja wymarzona dla Jarosława Kaczyńskiego, ale jest znacznie lepsza niż była. To cały czas jest kolos na glinianych nogach, to wszystko jest chwilowe - zaznaczyła politolog z UMK.