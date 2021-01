"Durna opozycja"? Jacek Ozdoba odcina się od słów Ryszarda Terleckiego

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (Solidarna Polska) pytany był w programie "Tłit", czy podpisałby się pod słowami wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o "durnej opozycji". - Pan marszałek ma barwny język. Ja nie uważam, że ktokolwiek jest durny. Różnica zdań zawsze się zdarza. Demokracja ma to do siebie, że możemy wyrażać własną opinię. Mam nadzieję, że uda się przekonać i posłów opozycji, i posłów Porozumienia - oznajmił. Pytany, czy moment pojawienia się projektu ws. mandatów jest nieprzypadkowy i związany ze strajkami, stwierdził, że "nie ma to żadnego związku". - Nawet, jeśli te przepisy wejdą w życie, jest droga odwoławcza. Nie słyszałem żadnego konkretnego argumentu merytorycznego, który wskazuje niezasadność konstytucyjną tych przepisów. Ten projekt daje więcej możliwości obywatelskich, skraca zdecydowanie postępowania sądowe - powiedział Ozdoba.