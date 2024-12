Duda zapalił "Światło Wolności". Mówi o rocznicy "narodowej zdrady"

Uroczyste zapalenie "Światła Wolności" to część akcji społeczno-edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconej ofiarom stanu wojennego.

- To 43 rocznica narodowej zdrady. (...) To było zdławienie społecznego wybuchu pragnienia wolności - mówił Duda.

Prezydent odniósł się też do "prób tworzenia alternatywnej historii".

- Mówiono, jak to komuniści uratowali Polskę przed interwencją Kremla. (...) Dziś wiemy, że to była bzdura, a stan wojenny to był zwykł strach, że zostaną rozliczeni - podkreślał prezydent.