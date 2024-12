"Zrobili was w konia". Morawiecki o 13 grudnia i błędach Tuska

- 13 grudnia to moment, kiedy możemy powiedzieć wobec wielu błędów, mankamentów, defektów tego rządu, że czasy się zmieniają - stwierdził na konferencji PiS Mateusz Morawiecki, nawiązując do daty wprowadzenia stanu wojennego.

Podczas piątkowej konferencji PiS były premier podsumował rok rządu Donalda Tuska i wypunktował błędy swojego następcy.

- To był bardzo zły rok dla polskiej gospodarki, społeczeństwa, budżetu, polskich inwestycji - ocenił Mateusz Morawiecki. - Widać, jak nie potrafią zarządzać finansami publicznymi. Widać również, jaka jest wizja Polski czy raczej jakiej wizji nie ma - stwierdził.

- Nie ma tam spełnionych obietnic, nie ma kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych, nie ma akademików za złotówkę, nie ma zerowego VAT-u na transport publiczny. Może zapytajmy, czy Lewica była w stanie przeforsować swój program 300 tys. mieszkań komunalnych? Otóż nie ma tego programu - wyliczał po kolei.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- Ludzie, zobaczcie jak oni zrobili was w konia - grzmiał Morawiecki. Zdaniem byłego premiera "mamy do czynienia z potworną drożyzną", a tegoroczne święta Bożego Narodzenia "będą najdroższymi świętami ze wszystkich, które do tej pory były".

Mówiąc o drożyźnie i m.in. wysokich cenach masła, poseł PiS uznał, że "chyba Lidl i Biedronka będą mogły pozwać ten rząd". - Do tej pory mogły się chwalić, że mają najtańsze produkty. No, to teraz nie będą mogły się już chwalić, że mają najtańsze produkty, ponieważ te produkty poszły w górę - mówił.

- Czas zatrzymać zły rząd Tuska. Czas zatrzymać zły rok (...) Symboliczna data: 13 grudnia - to moment, kiedy możemy powiedzieć wobec wielu błędów, mankamentów, defektów tego rządu, że czasy się zmieniają, ale niestety metody i błędy te same jak w tym pamiętnym roku, kiedy wprowadzony został stan wojenny - podsumował Morawiecki, odwołując się do przypadającej dziś rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.