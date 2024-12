Duda lepszy od parlamentu? Polacy ocenili

Wyniki grudniowego sondażu CBOS wskazują na pogorszenie ocen parlamentu. Sejm otrzymał negatywną ocenę od 50 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z listopadem. Pozytywnie pracę posłów oceniło 35 proc. badanych, a 15 proc. nie miało zdania.

Senat również nie cieszy się dobrą opinią. Negatywnie oceniło go 38 proc. ankietowanych, co również stanowi wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Pozytywnie działalność Senatu oceniło 36 proc. respondentów, a 26 proc. nie potrafiło się określić.