Duda z wizytą na Węgrzech. Polityk KO: Orban szkodzi UE i Polsce

Premier Viktor Orban jako jedyny nie podpisał się w czwartek pod uchwałą podjętą przez liderów Unii Europejskich, w której członkowie Wspólnoty wyrazili "niesłabnące wsparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy". W chwili, gdy było już znane stanowisko Orbana, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką udali się z wizytą na Węgry. Wizyta była oczywiście wcześniej zaplanowana, ale czy to właściwy moment, by świętować Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej? A może jest to okazja, by przekonać Orbana do zmiany zdania? - z takimi pytaniami Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit" zwrócił się do swojego gościa, wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. - Przyjaciele to są tacy ludzie, na których możemy liczyć. Orban zarówno blokuje środki dla Polski, bo Polska miała otrzymać większe środki związane z pomocą Ukrainie, jak i blokuje kwestie związane z pomocą Unii Europejskiej dla Ukrainy. Jest tym politykiem, który chętnie spotyka się z Putinem i nawet wtedy, kiedy nie ma uprawnień (...). To jest poważny problem Unii Europejskiej - stwierdziła polityk KO. - Jestem przekonana, że to jest taki moment, w którym wyraźnie powinniśmy pokazać Orbanowi, że jego polityka nie jest interesie całej Unii Europejskiej - dodała. - Czyli pani zdaniem nie powinno dojść do tego spotkania Andrzeja Dudy i Viktora Orbana? - dopytywał prowadzący program. - Nie zajmuję się sprawami zagranicznymi, ale pamiętamy wizytę Andrzeja Dudy w Chinach. Wtedy było to ustalone z rządem, bo politykę międzynarodową Polski prowadzi rząd i to jest bardzo jednoznacznie wpisane w konstytucji. Ja nie wiem, jakie zadania ustala wspólnie na przykład minister spraw zagranicznych z Andrzejem Dudą. Jeżeli ktoś krytykował na przykład Andrzeja Dudę za to spotkanie z Trumpem, które trwało niezbyt długo, to ja uważam, że bardzo dobrze, że (...) próbował go przekonać do racji, które są oczywistymi racjami bezpieczeństwa Polski. Nie wiem, jaką formułę ma to spotkanie w Budapeszcie. Uważam, że Orban jest politykiem, który od dłuższego czasu wyraźnie szkodzi nie tylko Unii Europejskiej, ale również Polsce - odparła Katarzyna Lubnauer.