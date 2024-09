Duda w amerykańskiej telewizji. "Jeśli chcesz żyć wśród nas, pracuj"

Wielu imigrantów przybywa do Europy, spodziewając się "jazdy na gapę". My się na to nie zgadzamy - powiedział prezydent Andrzej Duda w programie "Full Measure" emitowanym w sieci lokalnych amerykańskich telewizji. Duda porównał sytuację na granicy Polski z Białorusią do sytuacji na południowej granicy USA.