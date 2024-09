Rosyjski dron rozbił się na Łotwie. Jest stanowisko NATO

Rosyjski dron rozbił się w sobotę we wschodniej Łotwie. Do zdarzenia doszło w rejonie miasta Rezekne (Rzeżyca). Według wstępnych danych dron wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną z terytorium Białorusi. Władze kraju nie podały, jaki to rodzaj bezzałogowca.