Duda sugeruje weto? Zastanawiające słowa prezydenta

- Ja panu przypomnę, że na wnioski czy żądania składane przez specjalistów dermatologii, doprowadziłem do uchwalenia ustawy zakazującej osobom poniżej 18 r. życia dostępu do solarium. Nie do bomby hormonalnej, jaką jest pigułka "dzień po". Ale do solarium - stwierdził Andrzej Duda.