Duda składa życzenia kobietom. Przypomina mało znany fakt

Z okazji Święta Kobiet życzenia przedstawicielkom płci pięknej złożył prezydent. Andrzej Duda przypomina, że Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym przed stu laty kobiety uzyskały pełne prawa wyborcze.

Pomyślności, optymizmu i wytrwałości, spełnienia marzeń i realizacji planów - tego życzy prezydent Polkom w kraju i za granicą. Jak podkreśla, jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości oraz ustanowiony przez Sejm Praw Kobiet to szczególnie dobre okazje, aby wyrazić uznanie i szacunek polskim kobietom. "Za ich dokonania, siłę, a zarazem wrażliwość" - pisze głowa państwa.

Prezydent zauważa rosnącą liczbę pań w wojsku i służbach mundurowych, a także wyraża podziw dla aktywności zawodowej i sukcesów w biznesie czy zawodach technicznyc. "To nieoceniona wartość, a zarazem wielkie zadanie, by wspierać kobiety w dążeniu do rozwoju i samorealizacji" - podkreśla Andrzej Duda.