Dziś na pewno widziałeś to zdjęcie. Oto okoliczności jego powstania

Choć fotografia została zrobiono podczas pokazu młodych sportsmenek, to nie one są jej głównymi bohaterkami, lecz Andrzej Duda wraz z towarzyszami. Internauci zastanawiają się, czy fotografia jest autentyczna i, choć trudno w to uwierzyć, odpowiedź brzmi: tak.

Zdjęcie z występu kadry sportowej na Stadionie Narodowym (Agencja Gazeta, Fot: Dawid Żuchowicz)

Zdjęcie powstało podczas uroczystości na Stadionie Narodowym związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego autorem jest Dawid Żuchowicz. Reporter Agencji Gazeta uwiecznił występ młodych sportsmenek z warszawskiego klubu UKS "SYRENA", którym naprawdę udało się zachwycić publiczność. Po występie na oficjalnym profilu drużyny, dziewczyny zamieściły zdjęcie z głową państwa.

W pierwszym rzędzie od lewej strony siedzą: Jarosław Sellin (wiceminister kultury), Piotr Duda (szef "Solidarności"), Ryszard Czarnecki (polityk PiS i poseł do PE), biskup Marian Florczyk, Krzysztof Szczerski (szef gabinetu prezydenta) oraz Andrzej Duda. To właśnie ze względu na minę prezydenta - uśmiech z domieszką szczerego zdziwienia - fotografia zyskała taką popularność.