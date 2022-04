Duda rozmawiał z Johnsonem. Kolejne pieniądze na pomoc uchodźcom trafią do Polski

Duda pojechał do Londynu. Rozmawiał o Ukrainie

W dokumencie zaznaczono, że Polska i Wielka Brytania od dawna nie miały złudzeń co do zagrożenia ze strony putinowskiej Rosji. "Brutalna inwazja Rosji na Ukrainę to zamach na demokrację i wolność, który przyniósł narodowi ukraińskiemu straszliwe cierpienia. Zjednoczone Królestwo i Polska ściśle współpracują, aby wesprzeć Ukrainę w tych nieludzkich czasach. Nie ustaniemy, dopóki suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy nie zostaną przywrócone" - oświadczyli Duda i Johnson.