Duda pomaga Ukrainie? Senator KO chwali prezydenta: "Nie mam wielkich zastrzeżeń"

Napięta sytuacja przy granicy z Ukrainą trwa. W piątek z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Omówiono m.in. kwestię bezpieczeństwa w regionie. O ocenę działań prowadzonych przez Dudę na arenie międzynarodowej poprosiliśmy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. - Wielokrotnie mówiłem, że nie mam wielkich zastrzeżeń co do polityki prezydenta wobec Ukrainy. Jeśli dziś Duda wyciąga rękę do Zełenskiego i do Ukraińców, to oczywiście, że będę go za to chwalił - mówił senator Koalicji Obywatelskiej w programie "Newsroom" WP. Dodał jednak, że prezydent powinien naciskać na polski rząd, aby ten zakończył spory z Unią Europejską. Konflikt z unijnymi instytucjami nazwał "bezrozumną wojną".