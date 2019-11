WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze newsroom + 2 grzegorz jankowskijoanna miziołek oprac. Anna Kozińska 12 min. temu Duda pogratulował Tuskowi. "To zagrywka kampanijna" Andrzej Duda pogratulował Donaldowi Tuskowi nowej funkcji - szefa EPP. W jego szczerość nie wierzą publicyści. - Raptem po czterech latach... Rozwiń Chcę Wam pokazać tweet Andrzeja Du … Rozwiń Transkrypcja: Chcę Wam pokazać tweet Andrzeja Dudy dotyczące godona Sam pewnością znacie po wyborach na na szefa Europy Andrzej Duda pogratulował dom Tuskowi życzę powodzenia i wielu osobom Awesome Sukcesów To ironia czy to byłeś Ja myślę że ci się wpisuje w tą narrację podawania ręki znaczy Andrzej Duda Po czterech latach 100 zł Wszystkim jestem gratulacje dla Donalda Tuska Żeby w ogóle mu się tutaj dobrze żyło No tymczasem przykład Mateusz ma W Polsat News daje się powiedziało tym Nie ma czego gratulować tak Taki to skąd więc myślę że to jest dogrywka kampanii na tylko i Czemu ty się zgadzasz się z tezą że Prawo i Sprawiedliwość nie ma Spójnej strategii komunikacyjnej No to tam jest Ostatnich wyborach do PE Sprawnie zrobiona przeprowadzona kampania Wybory Czy punkty procentowe i mają minimalną W Sejmie nie mają Cena I są w szoku i do tej pory nie wiem Finał chyba już Nie z tego szoku nie wyszli poniższą kompletnie nie ogarnia Wspólnej strategii nie ma żadnego wspólnego komunikatu Widzę że Próbuję ratować Przygotowanie do eksplozja chodzi po telewizjach mówi przekonuje tak dalej ale cała reszta Jeszcze mam do was jedno krótkie pytanie Donald Tusk ogłosił nową inicjatywę dla Jedno zdanie ma szansę Nie ma szans Po co wracać Moim zdaniem to już jest polityka który odegrał swoją rolę w Polsce ale już takiej roli w przyszłości Taki polityk który bar Tato wrócić a wiedział że teraz warunki To zupełnie nie odpowiadają i to wybory mógł przegrać I doskonale wyczuwa też To znaczy jego Polska Bardo Korki Mam wrażenie żeby jedna