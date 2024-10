Duda podjął decyzję ws. ustaw o TK. "Zła wiadomość dla zwykłych ludzi"

Ruch Dudy. O co chodzi?

W komunikacie KPRP stwierdzono, że przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym "naruszają fundamenty konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce". "Prowadzą także do wywołania chaosu ustrojowego i to w skali niemożliwej dzisiaj do przewidzenia" - podkreślono.