Duda o Tusku. Jest riposta

Andrzej Duda ogłosił weto ws. nowelizacji ustawy medialnej, tzw. "lex TVN". W wywiadzie dla Polsat News tłumaczył swoją decyzję. Przy okazji wbił również szpilę liderowi PO Donaldowi Tuskowi. - Ja w sierpniu zapowiadałem swoją decyzję. Takie pokrzykiwania przed Pałacem Prezydenckim ze strony jakiegoś sfrustrowanego polityka nie mają dla mnie specjalnego znaczenia - oznajmił. Słowa prezydenta komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. - Prezydent Duda wypowiada się w sposób niezgodny z formatem prezydenta. Nie pierwszy raz. Bardzo wiele razy tak się zachowywał. Prezydent nie powinien w tak osobisty sposób podchodzić do innych osób. Widać, że jakoś słowa przewodniczącego Donalda Tuska do niego dotarły - stwierdził. Siemoniak podkreślił, że "zbędny jest fragment, że Donald Tusk jest sfrustrowany". - Jakby już tak mierzyć, to osiągnął wszystko w polskiej i europejskiej polityce i wrócił do polskiej polityki. To raczej Andrzej Duda robi wrażenie polityka, który się męczy w swojej roli, który nie potrafi znaleźć właściwej melodii swojej prezydentury - dodał Siemoniak.