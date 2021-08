Duda krytycznie o "lex TVN". Hołownia ironizuje: Niesamowita odwaga i sprawczość prezydenta

We wtorek prezydent Andrzej Duda ocenił, że procedowana w parlamencie nowelizacja ustawy medialnej jest "bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem". - Niesamowita odwaga i sprawczość prezydenta. Widać też tę wysławianą przez niego twardość i niezłomność - ironizował w programie "Newsroom WP" Szymon Hołownia, lider Polski 2050. - To naprawdę niesłychane, że można mieć prezydenta, który pytany o proste rzeczy, będzie w ezopowy sposób kluczył przez miesiąc albo dwa. A potem po trzech miesiącach w końcu i tak zrobić to, co uzgodni sobie z Kaczyńskim. Nie wiem, czy to jest element gry, którą sobie chwilowo toczą, aby udobruchać Stany Zjednoczone, czy tam rzeczywiście jest coś na rzeczy i przestraszyli się tego, co zrobili - tłumaczył były kandydat na prezydenta. - Przez "lex TVN" jednym strzałem położyli trzy rzeczy: wolność słowa, wolność gospodarczą i nasze relacje geopolityczne. Nie wiem, co siedzi w głowie Andrzeja Dudy w tej chwili, ale zakładam, że on sam tego nie wie, bo nie rozmawiał jeszcze z Jarosławem Kaczyńskim - ocenił Hołownia.