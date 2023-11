Duda inspirował się Lechem Kaczyńskim? "Musi wziąć odpowiedzialność"

Elżbieta Jakubiak, była szefowa Gabinetu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski została zapytana o to, czy poniedziałkową decyzją o powierzeniu misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu Andrzej Duda zbliżył się do prezydentury prof. Lecha Kaczyńskiego. - Prezydent nie musi do nikogo nawiązywać, tworzy własną historię. Ja zazwyczaj staram się przestrzegać wszystkich do tych porównań. To są inne czasy, inny prezydent, inny moment historyczny Polski. Musi zdecydować sam (Andrzej Duda - red.), wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, bo tak się przechodzi do historii. Nie przechodzi się do historii, powtarzając czyjeś słowa czy kroki, tylko ją tworząc - odpowiedziała rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. - Ja zazwyczaj odradzam prezydentowi powoływania się na prezydenta Lacha Kaczyńskiego, czy na to, co by zrobił - wskazała. - Prezydent nie miał łatwo z podjęciem takiej decyzji - zaznaczyła Elżbieta Jakubiak.