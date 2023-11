Duda dał prezent Tuskowi? Poseł KO cytuje kard. Wyszyńskiego

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek twierdzi, że powierzenie misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu to "prezent" dla nowej sejmowej większości. Dzięki temu ma więcej czasu na dogadanie się. - Jest moje ulubione powiedzenie kard. Wyszyńskiego: "młócenie słomy" - to nic nie daje. Pan Mastalerek i prezydent liczą, że będziemy w Polsce dyskutować przez miesiąc o niczym, oni będą wymyślać dyrdymałki, a my będziemy się do tego odnosić. To właśnie młócenie słomy - komentował w programie "Tłit" poseł KO Paweł Kowal. Według Onetu politycy nowej większości mogą się obawiać, że prezydent Andrzej Duda będzie zwlekać z powołaniem rządu Donalda Tuska. Nowa większość na sprawdzać, czy nie będzie to złamanie Konstytucji. - Prezydent wie, kto ma większość. Powinien powołać Donalda Tuska do stworzenia rządu i zamknąć tę grę. Wszystko, co ponadto, jest młóceniem słomy. Prezydent widzi, że nie mają większości. Oszukuje opinię publiczną, że mogą stworzyć rząd. To gra na czas - dodał.

