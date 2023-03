Ksiądz zobaczył film z rekolekcji. Skomentował w trzech słowach

- Nie podobało mi się to, co tam się działo od samego początku. Głośna muzyka, krzyki, zupełny brak organizacji. Prowadzący nie mogli zapanować nad chodzącymi we wszystkie strony ludźmi. Podczas pierwszej scenki po raz pierwszy padło wulgarne słownictwo. Miało to być coś w stylu "pretensji" do Pana Boga, które były kierowane przez kilka osób po śmierci/stracie kogoś bliskiego. Wtedy padły tam słowa "szmata, gówno, debil, suka" - opowiada nam jeden z uczniów.