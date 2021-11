Dubicze Cerkiewne. Mieszkańcy o wydarzeniach na granicy. "Już współczuję żołnierzom"

- Gdy tylko po białoruskiej stronie pojawia się śmigłowiec, to jest to pewny znak, że nocą będzie szturm granicy. Tak chyba podglądają ustawienie posterunków i wybierają miejsce przejścia. Teraz już praktycznie co noc próbują przejść - relacjonuje w rozmowie z WP Wiktor, mieszkaniec nadgranicznej wsi w gminie Dubicze Cerkiewne. Jego gospodarstwo przylega do linii granicy. Zdarzało się, że z podwórka widział światła latarek i słyszał pokrzykiwania i huk petard.