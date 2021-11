Kulisy szturmu w Połowcach. "Praktycznie co wieczór mamy bitwę"

"To jest jedna grupa, praktycznie co wieczór mamy bitwę"

- Za linią granicy pozostaje jedna około 60-osobowa grupa, która praktycznie co wieczór urządza bitwę, w której lecą kamienie zebrane z torowiska. Nie są to ludzie, którzy oczekują od nas jakiejś pomocy i zachowują się w ten sposób z desperacji. Oni założyli, że wedrą się przez granicę i przejdą dalej. No, nie można na to pozwolić - mówi WP Jerzy Wasiluk, wójt Gminy Czeremcha.